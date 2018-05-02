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Биржи США не продемонстрировали единой динамики 1 мая на неоднозначных данных компаний
07:11 02.05.2018 |
Основные фондовые индексы США по итогам вторника не продемонстрировали единой динамики на фоне неоднозначных отчетов компаний, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,27% - до 24099,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,91%, до 7130,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,25%, до 2654,80 пункта.
Первого мая не работают рынки Китая, Гонконга, Южной Кореи, а также Германии, Франции, Испании и ряда других стран. В связи с этим объем торгов снижен.
При этом чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Merck&Co в первом квартале 2018 года упала в 2,1 раза, до 741 миллиона долларов, или 0,27 доллара на акцию с 0,56 доллара годом ранее.
Прибыль фармацевтической компании Pfizer в первом квартале увеличилась на 14%, до 3,561 миллиарда долларов, однако продажи препаратов Ibrance и Xeljanz оказались ниже прогнозов аналитиков.
Американский концерн Boeing сообщил о покупке поставщика комплектующих и услуг для аэрокосмической отрасли KLX Inc. за 4,25 миллиарда долларов в рамках расширения своего подразделения по предоставлению услуг.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в апреле опустился до 57,3% с 59,3% в марте, сообщил ранее во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали снижения показателя только до 58,6%.
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