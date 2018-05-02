Биржи США не продемонстрировали единой динамики 1 мая на неоднозначных данных компаний

Основные фондовые индексы США по итогам вторника не продемонстрировали единой динамики на фоне неоднозначных отчетов компаний, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,27% - до 24099,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,91%, до 7130,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,25%, до 2654,80 пункта.

Первого мая не работают рынки Китая, Гонконга, Южной Кореи, а также Германии, Франции, Испании и ряда других стран. В связи с этим объем торгов снижен.

При этом чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Merck&Co в первом квартале 2018 года упала в 2,1 раза, до 741 миллиона долларов, или 0,27 доллара на акцию с 0,56 доллара годом ранее.

Прибыль фармацевтической компании Pfizer в первом квартале увеличилась на 14%, до 3,561 миллиарда долларов, однако продажи препаратов Ibrance и Xeljanz оказались ниже прогнозов аналитиков.

Американский концерн Boeing сообщил о покупке поставщика комплектующих и услуг для аэрокосмической отрасли KLX Inc. за 4,25 миллиарда долларов в рамках расширения своего подразделения по предоставлению услуг.

Кроме того, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в апреле опустился до 57,3% с 59,3% в марте, сообщил ранее во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали снижения показателя только до 58,6%.