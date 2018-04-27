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Рынок акций Украины завершил торговую неделю умеренным ростом
19:31 27.04.2018 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,41% - до 1799,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,44%, до 474,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 148,56 млн грн, в том числе акциями - 2,8 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 20,4 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
В "индексной корзине" УБ наиболее сильно подорожали бумаги "Укрнафты" (+2,4%), Райффайзен Банка Аваль (+2,25%) и "Турбоатома" (+1,25%).
Отрицательная динамика среди индексных акций УБ отсутствовала.
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,29%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,08% - до 478,3 пункта. Объем торгов к указанному времени составил 1,026 млн злотых (7,8 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Агротона" (-6,9%), KSG Agro (-4,43%) и "Милкиленда" (+12,21%).
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