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Биржи АТР в плюсе 27 апреля, кроме Китая, на росте американских индексов
08:49 27.04.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в плюсе, кроме индексов Китая, поддерживает биржи динамика рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,8% - до 3050,52 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1766,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,17%, до 30059,93 пункта, корейский KOSPI - на 0,61%, до 2490,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,48% и составил 5939,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,43%, до 22415,73 пункта.
Мировые рынки находятся под влиянием сезона корпоративных отчетностей. Так, американские индексы выросли на закрытии торгов четверга на 1-1,6%. По данным отчетностей, Facebook FB увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до 4,988 миллиарда долларов; Visa - в 2 раза, до 5,127 миллиарда долларов; телекоммуникационная AT&T - на 34,4% к прошлому году, до 4,662 миллиарда долларов.
Рынки также обращают внимание на финансовые результаты онлайн-ритейлера Amazon, который отчитался об увеличении чистой прибыли более чем в два раза, до 1,629 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 доллара против 1,48 доллара по итогам аналогичного периода 2017 года.
Кроме того, рынки отыгрывают геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.
"Ослабление (геополитического - ред.) напряжения и возможность заключения мира, которые ожидаются в скором времени, поддерживают курс (южнокорейской - ред.) воны и индекс KOSPI", - приводит агентство Рейтер слова валютного трейдера по глобальным платежам INTL FCStone Ltd в Сингапуре Минцзе Ву (Mingze Wu). Эксперт отмечает, что ранее, в периоды обострения мирового напряжения, не наблюдалось устойчивого снижения рынков, поэтому и вероятность продолжительного позитивного тренда после этих новостей мала.
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