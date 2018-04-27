Биржи США закрылись 26 апреля ростом на 1-1,7% на фоне отчетов компаний

Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1-1,7% на фоне отчетов американских компаний и внутренней статистики, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99%, до 24322,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,64%, до 7118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,04%, до 2666,94 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 апреля, опустилось на 24 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 209 тысяч - минимального уровня с 1969 года. Аналитики ожидали снижения на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч.

Кроме того, Facebook FB сообщил о росте прибыли по итогам квартала в 1,6 раза, до 4,988 миллиарда долларов, или 1,69 доллара на акцию против 1,04 доллара годом ранее, эксперты ждали прибыли лишь в 1,35 доллара.

Прибыль ConocoPhillips по итогам квартала выросла почти в 1,5 раза, до 888 миллионов долларов, или 0,75 доллара на акцию, тогда как эксперты прогнозировали показатель в 0,73 доллара.

Чистая прибыль United Parcel Service Inc. (UPS) увеличилась на 15,3% - до 1,345 миллиарда долларов, или 1,55 доллара против 1,33 доллара в январе-марте 2017 года.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за доходностью десятилетних гособлигаций США - в четверг к закрытию торгов показатель опустился ниже 3% и составил 2,981%.