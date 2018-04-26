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Фондовые индексы Украины 26 апреля еще немного снизились
18:10 26.04.2018 |
Украинские биржевые индексы в четверг вновь завершили торги в "красной зоне": индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,08% - до 1791,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 472,04 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,36 млн, в том числе акциями - 3,07 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 81,86 млн грн, в том числе акциями - 0,39 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Центрэнерго" (-2,84%), "Донбассэнерго" (-0,26%) и "Турбоатома" (-0,09%).
Ростом стоимости завершили торги только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,37%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-4,57%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,75% - до 486,92 пункта при объеме торгов 4,5 млн злотых (34,11 млн грн).
В то же время к концу дня ситуация на рынке изменилась и "тяжеловесы" индекса - акции "Кернела" и "Астарты" вышли в "зеленую зону". Указанные ценные бумаги к 17:35 кв подорожали на 0,43% и 0,62% соответственно.
В росте лидировали акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).
Дешевели бумаги KSG Agro (-6,25%) и "Милкиленда" (-2,13%).
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