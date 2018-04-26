Фондовые индексы Украины 26 апреля еще немного снизились

Украинские биржевые индексы в четверг вновь завершили торги в "красной зоне": индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,08% - до 1791,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 472,04 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,36 млн, в том числе акциями - 3,07 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 81,86 млн грн, в том числе акциями - 0,39 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Центрэнерго" (-2,84%), "Донбассэнерго" (-0,26%) и "Турбоатома" (-0,09%).

Ростом стоимости завершили торги только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-4,57%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,75% - до 486,92 пункта при объеме торгов 4,5 млн злотых (34,11 млн грн).

В то же время к концу дня ситуация на рынке изменилась и "тяжеловесы" индекса - акции "Кернела" и "Астарты" вышли в "зеленую зону". Указанные ценные бумаги к 17:35 кв подорожали на 0,43% и 0,62% соответственно.

В росте лидировали акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).

Дешевели бумаги KSG Agro (-6,25%) и "Милкиленда" (-2,13%).

