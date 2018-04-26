Справедливую оценку стоимости акций при squeeze-out может определить только суд, - НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отмечает, что справедливую оценку стоимости акций при squeeze-out (обязательство миноритарных акционеров продавать акции в пользу собственника 95% по его требованию) может определить только суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українські Новини.

Закон Украины о повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах от 23 марта 2017 года №1983-VIII закрыл пробел в действующем законодательстве и ввел обязательную продажу акций по требованию лица или лиц, являющихся владельцем доминирующего контрольного пакета в размере 95% (squeeze-out).

Упомянутый закон определил ценой обязательной продажи акций наибольшую из следующих оценок: самая высокая цена акции, по которой заявитель требования приобретал акции общества в течение последних 12 месяцев; средний биржевой курс акций на соответствующей фондовой бирже, рассчитанный за последние 3 месяца их обращения; и рыночная стоимость акций общества, определенная субъектом оценочной деятельности по состоянию на день, предшествующий дате вступления заявителем требования доминирующего пакета акций.

Комиссия констатирует, что с момента вступления в силу закона обязательная продажа акций была объявлена более чем в 50 акционерных обществах как публичных, так и тех, которые изменили тип общества на частное.

Отдельные случаи обязательной продажи акций приобрели известность по двум причинам - недовольство миноритарных акционеров выбранным способом оценки стоимости акций или недовольство результатом оценки, то есть непосредственно стоимостью акций.

НКЦБФР отмечает, что к полномочиям регулятора относится проверка соблюдения требований законодательства при выборе способа оценки стоимости акций, а не рецензирование непосредственно результатов оценки акций.

Также сообщает, что комиссия не имеет возможности оказывать профессиональное суждение по оценке стоимости акций, так как такие полномочия имеет Фонд государственного имущества (ФГИ), осуществляющий государственное регулирование в сфере оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

Согласно недавно принятому закону относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг от 16 ноября 2017 года №2210-VIII, комиссии предоставлена возможность применять дополнительные требования к субъектам оценочной деятельности в случаях, установленных законодательством о ценных бумагах и акционерных обществах.

"Комиссия разрабатывает такие дополнительные требования, тесно сотрудничая с ФГИ. Работая вместе, мы сможем повысить качество процессов оценивания", - говорится в сообщении.

Сейчас комиссия анализирует процессы обязательной продажи акций, устанавливает правомерность выбора конкретного способа оценки их стоимости и в случае, если для определения цены обязательной продажи акций избран средний биржевой курс, комиссия анализирует, не происходило ли нарушений законодательства в ходе биржевых торгов ими в установленный законом период.

Отмечается, что все жалобы, которые поступают в комиссию, рассматриваются соответствующим подразделением регулятора.

Следовательно, в случае несогласия с определением способа оценки стоимости акций акционеры должны обращаться в комиссию для проверки фактов нарушения законодательства.

А в случае несогласия с результатом оценки стоимости акций акционеры могут привлекать Фонд государственного имущества или профильные СРО для получения рецензии на такую оценку, и для окончательного решения вопроса обращаться в судебные органы для защиты своих интересов.

Как сообщали Українські Новини, в июне прошлого года Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает внедрение в законодательное поле Украины механизмов squeeze-out и sell-out.

Предполагается, что данный закон позволит упростить процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за акции, продав их по рыночной цене не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет мажоритарный акционер.