Финансовые новости
- |
- 26.04.18
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР закрылись преимущественно снижением 26 апреля на новостях компаний
12:34 26.04.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным снижением после новостей о расследовании США в отношении деятельности китайской фирмы Huawei, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,38% - до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,15%, до 1770,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,06% - до 30007,68 пункта, корейский KOSPI - вырос на 1,1%, до 2475,64 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,47%, до 22319,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,18% и составил 5910,8 пункта.
В лидерах снижения в четверг оказались биржи Китая после того, как американские СМИ написали, что Минюст США ведет расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies в связи с возможным нарушением санкционного режима против Ирана. При этом детали пока не сообщаются.
Участники торгов в четверг также продолжили следить за состоянием доходности десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries), которая во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. К закрытию бирж в среду показатель составил 3,025%.
"Фондовые рынки падали сильно в январе и марте на фоне роста доходности американских гособлигаций. Однако в марте ФРС США дала понять, что повышение базовой ставки в стране будет постепенным. Именно ожидания постепенного повышения ставки позволяют рынкам спокойнее реагировать на текущий рост доходности", - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Участники торгов обратили внимание и на корпоративные отчетности компаний региона. Так, в четверг стало известно, что чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,69 триллиона вон (10,8 миллиарда долларов). По итогам торгов акции компании подорожали на 3,45%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Сеанс саморазоблачения. Почему венгерский МИД так волнует украинское гражданство
ТОП-НОВОСТИ
|Ввод в эксплуатацию конфаймента на ЧАЭС запланирован на декабрь текущего года – Порошенко
|Полсотни конгрессменов США обвинили Украину в прославлении “нацистских коллаборационистов”
|Почему суд отстранил замглавы НБУ Рожкову
|Сколько зрад в запуске медреестра eHealth
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился на 1,67 млрд грн
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 25 апреля составил 26.2300 грн
|Депозитные ставки для физлиц 26.04.18
|Евро замедлил подъем в ожидании пресс-конференции Драги
|ЕЦБ сохранил все 3 процентные ставки без изменений, как и ожидалось
|В 2017 году два банкира прошли процедуру отбеливания
Это интересно
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows
|Потоковое аудио впервые принесло основной доход рынку звукозаписи
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X. Компания утверждает, что его камера лучше, чем в iPhone X
|BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер