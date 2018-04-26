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Биржи США 25 апреля не показали единой динамики на росте доходности гособлигаций и отчетности
07:57 26.04.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно на фоне обеспокоенности в связи с ростом доходности американских казначейских облигаций и отчетов компаний, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%, до 24083,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,05%, до 7003,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,18%, до 2639,40 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. К закрытию бирж в среду показатель составил 3,025%.
"Движение по десятилетним облигациям достаточно значительное. Мы прошли с 2,82% до 3,02% всего за шесть сессий, и вот почему мы наблюдаем. Как инвесторы сбрасывают дорогостоящие технологические акции", - цитирует агентство MarketWatch Майкла Антонелли, управляющего директора по институциональным продажам фонда Robert W. Baird.
Инвесторы также следят за сезоном отчетов компаний. Так, сервис микроблогов Twitter Inc. сообщил о прибыли в 61 миллион долларов против такого же убытка годом ранее, скорректированная прибыль на акцию компании составила 16 центов при прогнозе в 12 центов за бумагу.
Чистая прибыль Boeing по итогам первого квартала выросла в 1,6 раза - до 2,477 миллиарда долларов, или 4,15 доллара на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне в 2,58 доллара.
По итогам 2018 года Boeing ожидает прибыль на акцию в диапазоне 16,4-16,6 доллара, что выше предыдущего прогноза в 15,9-16,1 доллара. Прогноз по выручке сохранен на уровне 96-98 миллиардов долларов.
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