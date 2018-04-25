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Рынок акций Украины завершил торги 25 апреля умеренным снижением
19:12 25.04.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,04% - до 1811,48 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 473,74 пункта.
Объем торгов на УБ составил 21,7 млн грн, в том числе акциями - 5,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 691 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,73%) и "Турбоатома" (-0,03%).
Выросли в цене акции "Центрэнерго" (+1,49%), "Укрнафты" (+1,34%) и "Донбассэнерго" (+0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,33%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,2% - до 490,58 пункта при объеме торгов 1,37 млн злотых (11,44 млн грн).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+2,75%), "Овостара" (+1,06%) и KSG Agro (+0,63%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Милкиленда" (-1,4%) и "Кернела" (-0,1%).
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