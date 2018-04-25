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Биржи АТР закрылись 25 апреля преимущественно в минусе вслед за рынками США
12:14 25.04.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным снижением на фоне негатива на американских рынках накануне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3117,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,27%, до 1809,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 30328,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2448,81 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22215,32 пункта. Биржа Австралии закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.
С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что по итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.
"Американские рынки оказались под давлением как со стороны роста доходности облигаций, так и опасений за корпоративные доходы", - считает рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. По его словам, этот тренд распространился и на торговую сессию в Азии.
Участники торгов обратили также внимание на внутренние корпоративные новости. Так, японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited повысила цену покупки ирландской фармацевтической компании Shire до 47 фунтов (66,7 доллара) за акцию. После этого совет директоров Shire рекомендовал акционерам компании принять предложение Takeda. По итогам торгов акции японской компании упали на 7%.
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