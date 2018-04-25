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Биржи США снизились 24 апреля на 1,3-1,7% на фоне роста доходности гособлигаций
07:39 25.04.2018 |
Основные фондовые индексы США во вторник потеряли 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,74%, до 24024,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,7%, до 7007,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,34%, до 2634,56 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. К закрытию торгов в США показатель составлял 2,989%.
"Пересечение 3-процентной линии, конечно, увеличивает опасения, но на данном этапе рост доходности не противоречит росту акций. Думаю, пока все в порядке, но мы, очевидно, будем следить за доходностью, особенно если ФРС будет более агрессивной", - сказал агентству MarketWatch главный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн (Bruce McCain).
В центре внимания участников рынка также остаются финансовые отчеты компаний. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за первый квартал подскочила в 8,7 раза, до 1,665 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,74 доллара против ожиданий в 2,12 доллара.
Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до 4,6 миллиарда долларов, прибыль на акцию составила 1,11 доллара, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,1 доллара.
Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до 1,368 миллиарда долларов, или 0,32 доллара на акцию против 0,27 доллара годом ранее.
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