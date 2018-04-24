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Рынок акций Украины завершил торги 23 апреля ростом по индексу ПФТС
19:05 23.04.2018 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом по индексу ПФТС - индикатор повысился на 0,19%, до 371,24 пункта; индекс "Украинской биржи" к концу сессии вернулся к итоговой отметке предыдущего торгового дня - 1818,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 68,2 млн грн, в том числе акциями - 9,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 549,6 млн грн, в том числе акциями - 6,6 млн грн.
Среди индексных акций УБ отрицательная динамика отсутствовала.
Тройку лидеров роста составили бумаги "Укрнафты" (+2,39%), "Центрэнерго" (+0,57%) и "Донбассэнерго" (+0,26%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,57% - до 493,94 пункта при объеме торгов 4,1 млн злотых (31,36 млн грн).
Среди индексных акций подорожали бумаги "Кернела" (+1,34%), KSG Agro (+0,62%) и "Агротона" (+0,57%).
Снизились в цене акции "Милкиленда" (-0,69%).
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