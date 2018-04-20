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Рынок акций Украины завершил торги 20 апреля умеренным ростом
18:28 20.04.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,09% - до 1818,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 370,54 пункта.
Объем торгов на УБ составил 270,73 млн грн, в том числе акциями - 6,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 942,57 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
В "индексной корзине" УБ отсутствовала отрицательная динамика.
Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+0,99%), "Укрнафты" (+0,44%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,16%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,5%) и "Центрэнерго" (-0,43%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 1,54% - до 497,16 пункта при объеме торгов 3,88 млн злотых (29,68 млн грн).
Среди индексных акций дорожали бумаги "Кернела" (+1,35%), "Агротона" (+0,57%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).
С отрицательной динамикой торговались бумаги KSG Agro (-1,82%) и "Астарты" (-0,85%).
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