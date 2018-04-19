Украинские биржевые индексы 19 апреля изменились разнонаправленно

Фондовые индексы Украины по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,47% - до 1817,2 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,19% - до 370,5 пункта.

Объем торгов на УБ составил 264,95 млн грн, в том числе акциями - 4,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 493,5 млн грн, в том числе акциями - 0,326 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+5,18%), "Центрэнерго" (+2,11%) и "Турбоатома" (+0,29%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,57%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,71%) и "Мотор Сичи" (-0,5%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,23% - до 493 пунктов при объеме торгов 1,46 млн злотых (11,17 млн грн).

В "индексной корзине" в отрицательной динамике лидировали бумаги "Агротона" (-1,87%), "Астарты" (-1,5%) и "Кернела" (-1,42%).

Дорожали только акции KSG Agro (+1,23%).