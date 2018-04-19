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Биржи США 18 апреля не продемонстрировали единой динамики на отчете ФРС и данных компаний
07:46 19.04.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно на фоне публикации отчета Федрезерва и отчетов компаний, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16%, до 24748,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7295,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,08%, составив 2708,64 пункта.
Согласно "Бежевой книге" (Beige Book) - сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны, экономика страны в марте-апреле развивалась средними и умеренными темпами во всех 12 округах страны, однако введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего развития.
"Прогнозы (по развитию - ред.) остаются положительными, но контакты в различных секторах, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, выразили озабоченность по поводу нововведенных и/или планирующихся торговых пошлин", - говорится в обзоре.
Чистая прибыль IBM в первом квартале сократилась на 4,1%, до 1,679 миллиарда долларов, или 1,81 доллара на акцию против 1,85 доллара в 2017 году. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,42 доллара.
Банк Morgan Stanley в первом квартале увеличил чистую прибыль на 38% - до рекордных 2,668 миллиарда долларов, или 1,45 доллара на бумагу против 1 доллара в первом квартале 2017 года. Ранее о росте прибыли сообщили и такие крупные банки, как Bank of America и Goldman Sachs.
"Сегодня мы видим ротацию акций технологического и сырьевого секторов, и, похоже, ориентация на сезон отчетов влияет на рынок больше, чем что бы то ни было", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).
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