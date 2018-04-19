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Рынок акций Украины завершил торги в среду ростом
19:34 18.04.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,88% - до 1808,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 371,19 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 14,8 млн грн, в том числе акциями - 6,3 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,1 млрд грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Укрнафты" (+4,88%), Райффайзен Банка Аваль (+0,51%) и "Донбассэнерго" (+0,21%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,72%), "Турбоатома" (-0,4%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,62%) и "Центрэнерго" (-0,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,76% - до 494,12 пункта при объеме торгов 3,9 млн злотых (29,8 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели акции "Кернела" (-1,89%), агрохолдинга ИМК (-1,52%) и "Агротона" (-0,37%).
В "зеленой зоне" завершили торги только акции "Астарты" (+0,65%).
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