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Биржи США выросли 17 апреля на фоне внутренних данных
07:54 18.04.2018 |
Основные фондовые индексы США выросли на фоне данных по рынку недвижимости и промпроизводству США и продолжающегося сезона финансовых отчетов компаний, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,87%, до 24786,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,74%, до 7281,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,07%, до 2706,39 пункта.
Количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона, тогда как аналитики ожидали роста числа новостроек лишь до 1,27 миллиона.
Кроме того, промышленное производство в стране в марте в месячном выражении выросло на 0,5%, хотя эксперты прогнозировали рост только на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в марте составила в США 78% при прогнозах 77,9%.
Инвесторы следят за новостями компаний. Так, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам первого квартала увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам квартала снизилась на 1,2% в годовом выражении, однако выручка компании подскочила на 12,6%.
Кроме того, участники рынка оценивают данные из КНР. Так, по данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако в квартальном исчислении показатель вырос всего на 1,4%, хотя ожидался рост на 1,5%. В то же время, рост объема розничных продаж в стране в марте составил 10,1% в годовом выражении при прогнозе роста на 9,7%.
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