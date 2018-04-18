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Украинские биржевые индексы 17 апреля вновь изменились разнонаправленно
20:59 17.04.2018 |
Фондовые индексы Украины по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,84% - до 1792,93 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,19% - до 371,01 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,3 млн грн, в том числе акциями - 7,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 534,2 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн грн.
Индекс УБ в "красную зону" перетянули акции "Укрнафты" (-7,67%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+5,37%), Райффайзен Банка Аваль (+2,07%) и "Мотор Сичи" (+1,56%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,93%) и "Центрэнерго" (+0,91%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,4% - до 497,83 пункта при объеме торгов 0,31 млн злотых (2,4 млн грн).
В "индексной корзине" в отрицательной динамике лидировали бумаги KSG Agro (-2,98%), агрохолдинга ИМК (-2,27%) и "Милкиленда" (-0,69%).
Дорожали только акции "Кернела" (+0,59%).
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