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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи АТР торгуются разнонаправленно 16 апреля после статистики из Китая

08:22 17.04.2018 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики на фоне статистики из КНР и ситуации вокруг Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,35% - до 3099,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1809,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 30316,14 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,14%, до 2454,16 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,34%, до 5861,1 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,07% - до 21850,94 пункта.

По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. При этом рост экономики в квартальном выражении составил 1,4% против прогноза в 1,5%.

В марте объем промышленного производства страны вырос на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году. При этом номинальный рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% при прогнозе роста в 9,7% к прошлому году, а рост за первый квартал - 9,8%.

Инвесторы по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Сирии.

"Раньше рынки готовились к возможному ухудшению ситуации в Сирии после более ранних предупреждений президента (США Дональда - ред.) Трампа. Военные действия, однако, были ограниченными, что принесло (на рынки - ред.) облегчение", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Коты Хираямы (Kota Hirayama).
По материалам: ПРАЙМ
 

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