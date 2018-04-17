Финансовые новости
- |
- 17.04.18
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США закрылись 16 апреля в плюсе на ожидании отчетов компаний
07:42 17.04.2018 |
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне сезона корпоративных отчетов в стране, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,87%, до 24573,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,7%, до 7156,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2677,84 пункта.
Чистая прибыль банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала выросла на 30%, до 6,918 миллиарда долларов, или 0,62 доллара на акцию при прогнозе в 0,59 доллара.
Позже свои отчеты опубликуют такие компании, как Netflix и General Electric .
"Следующие две недели будут важными, поскольку последуют отчеты от многих компаний из разных секторов", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).
Инвесторов, таким образом, не слишком обеспокоили новости о ракетных ударах, нанесенных США, Британией и Францией 14 апреля по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прописка по-новому: правила регистрации в Украине изменят
|Нацбанк удержал курс доллара на межбанке от падения ниже 26,0 грн./$
|Россия будет бороться с США до полного самоуничтожения
|Когда Рабинович и Мураев назовут Бойко предателем Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0974 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 17.04.18
|На межбанке 16 апреля объем торгов долларом уменьшился на $71,4 млн до $147,1 млн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.04.18
|Остатки средств на корсчетах банков 17.04.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.04.18
Это интересно
|Новые модели автомобилей в ЕС теперь должны быть оборудованы автоматической системой оповещения об авариях eCall
Если оборудованный eCall автомобиль попадает в серьезную аварию, система автоматически набирает единый номер экстренной помощи в Европе (112) и через спутниковую навигационную систему Galileo передает местонахождение автомобиля аварийным службам.
|Таможенники изъяли 24 кг украинских гривен в одногривневых купюрах при попытке контрабанды
|Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным
|Представлен первый электрический грузовик Volvo
|В Китае родился ребёнок через четыре года после смерти родителей
|Новый Audi A6 стал универсалом с полноуправляемым шасси
|Повышение, после которого хочется уволиться