Биржи США закрылись 16 апреля в плюсе на ожидании отчетов компаний

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне сезона корпоративных отчетов в стране, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,87%, до 24573,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,7%, до 7156,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2677,84 пункта.

Чистая прибыль банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала выросла на 30%, до 6,918 миллиарда долларов, или 0,62 доллара на акцию при прогнозе в 0,59 доллара.

Позже свои отчеты опубликуют такие компании, как Netflix и General Electric .

"Следующие две недели будут важными, поскольку последуют отчеты от многих компаний из разных секторов", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

Инвесторов, таким образом, не слишком обеспокоили новости о ракетных ударах, нанесенных США, Британией и Францией 14 апреля по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.