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Биржи США 12 апреля прибавили 0,8-1,1% на фоне начала сезона отчетов
07:46 13.04.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,21%, до 24483,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,01%, до 7140,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2663,99 пункта.
В четверг одна из крупнейших инвестиционных компаний США Blackrock сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого квартала на 27%, до 1,092 миллиарда долларов, или 6,7 доллара на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне 6,39 доллара за акцию.
Чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines за квартал снизилась на 2%, до 547 миллионов долларов, или 0,77 доллара на акцию, в то время как эксперты ожидали, что показатель составит 0,73 доллара. Операционная выручка выросла при этом на 10%, до рекордных 9,968 миллиарда долларов.
Кроме того, на настроение инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".
Ранее американский президент обвинил Дамаск в предполагаемой химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, причастность к которой сирийские власти отвергают. Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия. При этом американский лидер не исключил и военных мер.
"На рынке много позитива и много негатива, и борьба между ними день за днем увеличивает волатильность, и мы пытаемся поймать направление, куда нам двигаться, но каждое движение не похоже на другое", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин (Donald Selkin).
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