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Фондовые индексы Украины 12 апреля еще немного подросли
19:41 12.04.2018 |
Украинский рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,86% - до 1788,83 пункта, индекс ПФТС - на 1,14%, до 368,34 пункта.
Объем торгов на УБ составил 18,8 млн грн, в том числе акциями - 7,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 102,5 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+6,85%), "Центрэнерго" (+3,2%) и "Донбассэнерго" (+1,36%).
Снизились в цене акции "Турбоатома" (-2,47%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,97%) и "Центрэнерго" (+1,99%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,1% - до 495,61 пункта при объеме торгов 2,86 млн злотых (21,88 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Агротона" (+4,21%), "Милкиленда" (+1,44%) и "Кернела" (+1,19%).
Снизились в стоимости акции KSG Agro (-3,53%) и "Астарты" (-1,51%).
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