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Рынок акций Украины завершил торги 11 апреля ростом
19:30 11.04.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,5% - до 1773,49 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 364,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,7 млн грн, в том числе акциями - 11,15 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 1,54 млрд грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Турбоатома" (+7,1%), "Мотор Сичи" (+3,11%) и "Укрнафты" (+2,55%).
Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-1,4%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,08%) и "Мотор Сичи" (+0,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,2% - до 495,11 пункта при объеме торгов 0,7 млн злотых (5,36 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали акции "Милкиленда" (+2,96%), KSG Agro (+1,8%) и "Астарты" (+0,43%).
Снизились в цене акции "Агротона" (-2,97%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).
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