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Биржи США выросли 10 апреля на 1,7-2% на заявлениях председателя КНР
07:22 11.04.2018 |
Основные фондовые индексы США по итогам вторника выросли на 1,7-2% на фоне заявлений председателя КНР Си Цзиньпина об открытости страны в сфере торговли, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,79%, до 24408 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,07%, до 7094,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,67%, до 2656,87 пункта.
Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Затем президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на 100 миллиардов долларов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.
Инвесторы также обратили внимание на сообщения об обыске и конфискации ряда документов ФБР в офисе Майкла Коэна, адвоката президента США.
Говоря о расследовании ФБР, старший специалист Washington Crossing Advisors Чад Моргаландер отметил агентству MarketWatch, инвесторам "не стоит фокусироваться на нем, важнее будут прибыли и тренды роста, однако подобные проблемы в будущем останутся фактором неопределённости, за которым стоит следить".
Кроме того, участники рынка следят за новостями, касающимися Facebook FB. Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в комитете сената США, заявил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы президента США. Цукерберг также сообщил, что ему неизвестно о возможном хранении данных аналитической компании Cambridge Analytica в России. Акции компании выросли на 4,5% по итогам дня.
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