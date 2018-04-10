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Биржи АТР в основном растут на заявлениях лидера КНР
08:42 10.04.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в целом положительную динамику после выступления председателя КНР Си Цзиньпина на экономическом форуме в Боао, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 EET гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,14% - до 30574,45 пункта. Корейский KOSPI повышался на 0,22% - до 2449,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 5854,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,79% - до 21850,42 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 3154,26 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,39%, до 1826,08 пункта.
Выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума в Боао во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Таким образом, инвесторы вновь обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор.
В начале апреля США приняли решение повысить действующие пошлины в отношении китайских товаров на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Позднее президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного дополнительного повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму в 50 миллиардов долларов.
Участники рынка также обсуждают сообщения СМИ о том, что китайское правительство может использовать девальвацию юаня как инструмент в торговых переговорах с США. Об этом в понедельник написало агентство Блумберг.
По мнению главного инвестиционного директора KraneShares Брендана Ахерна (Brendan Ahern), такая мера несет серьезные риски. "Девальвация станет серьезным шагом назад, и я сомневаюсь, что ее можно рассматривать (как реальный инструмент влияния - ред.), поскольку это будет противоречить всей предыдущей риторике страны", - цитирует аналитика агентство MarketWatch.
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