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Биржи США выросли 6 апреля на оптимизме по поводу отношений с Китаем
07:35 06.04.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили четверг ростом на фоне сообщений о переговорах США и КНР, последовавших за введения Китаем ввозных пошлин на ряд американских товаров, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,99%, до 24505,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,49%, до 7076,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,69%, до 2662,84 пункта.
Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ведет с китайской стороной переговоры и не намерен разворачивать торговую войну. При этом дата вступления в силу китайских пошлин зависит от того, когда США введут свои импортные ограничения, обеспечивая таким образом время для маневров с обеих сторон.
Инвесторы также следят за внутренней статистикой. Так, число заявок по безработице на прошлой неделе увеличилось до максимума с начала 2018 года, - до 242 тысяч, а дефицит торгового баланса США в феврале вырос на 0,9 миллиарда долларов, или на 1,59%, по сравнению с пересмотренным показателем января - до 57,6 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса вырос до 56,9 миллиарда.
Кроме того, в пятницу министерство труда США сообщит данные по росту почасовой заработной платы в стране в марте. Эта статистика является показательной для оценки темпов инфляции.
"Мы видим снижение напряженности по поводу торговой войны. Риторика постепенно ослабла, и наблюдается все больше оптимизма относительно предстоящего сезона отчетов", - сказал агентству Marketwatch президент Chase Investment Counsel Питер Таз.
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