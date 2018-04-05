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Рынок акций Украины в четверг продолжил восходящую динамику
18:33 05.04.2018 |
Украинский рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,21% - до 1710,82 пункта, индекс ПФТС - на 0,69%, до 362,35 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 74,8 млн грн, в том числе акциями - 13,3 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 261,5 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+3,13%), "Турбоатома" (+0,33%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-2,02%) и "Мотор Сичи" (-1,34%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,48%) и "Центрэнерго" (+0,83%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,01% - до 496,88 пункта при объеме торгов 1,18 млн злотых (9 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции "Кернела" (+1%) и "Милкиленда" (+0,74%).
С отрицательно динамикой торговались акции KSG Agro (-8,82%), "Агротона" (-1,28%) и "Астарты" (-0,63%).
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