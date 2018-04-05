Биржи Азии растут5 апреля на фоне восстановления рынков США

Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии в четверг растут вслед за восстановлением американского рынка акций, свидетельствуют данные торгов. Фондовые площадки Китая и Гонконга закрыты в связи с государственным праздником.

По состоянию на 8.14 EET корейский индекс KOSPI рос на 1,56% - до 2445,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 5798,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,75%, до 21693,2 пункта.

В Китае и Гонконге в четверг отмечается Цинмин, или "праздник чистого света", - традиционный день поминовения усопших. В связи с этим биржи этих стран закрыты.

На остальных крупных площадках Азиатско-Тихоокеанского региона трейдеры отыгрывают рост бирж США по итогам торгов среды. Американские индексы закрылись в плюсе после падения, вызванного новостями о вводе Китаем пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Так Китай отреагировал на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

Оптимизм инвесторов связан с началом переговоров США и КНР по торговым вопросам. Посол Китая в США Цуй Тянькай и и.о. госсекретаря Джон Салливан обсудили двусторонние экономические вопросы. Как сообщили в четверг в госдепартаменте США, стороны договорились "оставаться в тесном контакте по этим и другим двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес".