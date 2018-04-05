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Биржи США закрылись 4 апреля ростом, отыграв падение после новостей по пошлинам КНР
07:53 05.04.2018 |
Основные фондовые индексы США в среду выросли на 1-1,45%, отыграв утреннее падение из-за введения Китаем ввозных пошлин на ряд товаров из США, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,96%, до 24264,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,45%, до 7042,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 2644,69 пункта. Ранее индексы снижались примерно на столько же.
В среду Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 58,8% с февральского уровня в 59,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 59%.
Акции Facebook FB снизились на 0,66% после того, как соцсеть заявила, что по ошибке передала данные 87 миллионов своих пользователей Cambridge Analytica.
Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.
"У нас есть все перспективы торговой войны, но нет уверенности по поводу ее последствий. Это значительно увеличивает неопределенность", - сказал агентству MarketWatch главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк (Michael O'Rourke).
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