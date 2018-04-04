Финансовые новости
- |
- 04.04.18
- |
- 09:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР изменяются разнонаправленно 4 апреля на новостях из Китая и США
08:15 04.04.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить новости относительно торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3161,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1854,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался 0,08%, до 30157,4 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,86%, до 2421,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 5750 пунктов, японский Nikkei 225 - опускался на 0,08%, до 21275,18 пункта.
На настроения участников торгов определенное влияние оказывают новости из США и Китая, связанные с торговыми отношениями между странами. Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.
"Долгожданный список товаров для пошлин США, наконец, опубликован, и рынки его оценивают", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan). Эксперт добавил, что инвесторы в Китае могут проявлять особую осторожность в течение торгов перед продолжительными выходными, связанными c национальным праздником: китайские биржи будут закрыты в четверг и пятницу.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
|Зубко ожидает объединения 100% местных общин до 2020
|Паника вокруг обязательного е-декларирования показывает антикоррупционеров-общественников не в самом лучшем свете
|Керамическая броня: Как в Украине разрабатывают защиту образца Abrams и Challenger
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иена растет к доллару 4 апреля на усилении протекционизма со стороны США
|Биржи АТР изменяются разнонаправленно 4 апреля на новостях из Китая и США
|Фондовые индексы США завершили торги 3 апреля ростом
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
|Рынок акций Украины завершил торги во вторник в зеленой зоне
|ФРБ Нью-Йорка начал публикацию альтернативных LIBOR ставок
Это интересно
|Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо
|Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры
|Выбран лучший автомобиль в мире
|Huawei потратила на исследования и разработки около $14 млрд в 2017 году
|Mazda CX-3 сделали более комфортной и мощной
|Maserati представила Levante с восьмеркой Ferrari
|Китайские учёные работают над поездом, который совместит принципы маглева и Hyperloop