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Фондовые индексы США завершили торги 3 апреля ростом
07:41 04.04.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили вторник ростом на фоне восстановления технологического сектора, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,65%, до 24033,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 1,04%, до 6941,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,26%, до 2614,45 пункта.
В ходе торгов ранее индексы снижались на фоне обеспокоенности инвесторов относительно торгового спора США и КНР, особенно после того, как Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.
Однако некоторое восстановление акций компаний технологического сектора поддержало индексы. Так, стоимость бумаг Amazon выросла на 1,46%, Apple AAPL- на 1,03%, Netflix - на 1,23%, Alphabet - на 0,69%.
"Рынок все еще опирается не на данные, а на страхи и твиты, что затрудняет понимание того, куда мы направимся теперь", - отметил агентству MarketWatch инвестиционный стратег Raymond James Эндрю Адамс (Andrew Adams).
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