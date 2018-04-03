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Биржи АТР в основном снижаются 3 апреля вслед за американским рынком акций
08:29 03.04.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на снижение бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,93%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1836,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 29913,68 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2432,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,05%, до 5762,3 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,53%, до 21277,24 пункта.
Падение основных фондовых индексов США в понедельник на 1,9-2,7% связано с удешевлением акций технологических компаний страны. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов. В понедельник он заявил о "нечестных правилах игры" и добавил, что это "будет изменено", хотя не уточнил деталей.
Акции Amazon по итогам торгов упали более чем на 5%. Бумаги других крупных технологических компаний также завершили торги снижением: Alphabet - на 2,36%, Netflix - на 5,1%. Кроме того, стоимость акций Facebook упала на 2,75% из-за скандала с утечкой данных пользователей соцсети. На этом фоне во вторник дешевеют бумаги компаний техсектора в Азии. Так, акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix дешевеют на 1,81% и 1,35%, а японских Sony и Panasonic - на 0,72% и 1,42% соответственно.
Кроме того, на рынках Азии продолжает сказываться торговый конфликт США и КНР. Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.
"Суть обеспокоенности инвесторов заключается в том, что торговый конфликт может повлиять на прибыль компаний в последующих кварталах. Рынок действительно сейчас снижает оценку потенциальной прибыли из-за возможной торговой войны", - сказал телеканалу CNBC стратег QS Investors Джеймс Норман (James Norman).
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