Фондовые индексы Украины 2 апреля изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 1,01% - до 1665,53 пункта, индекс ПФТС вырос на 1,14% - до 358,47 пункта.

Объем торгов на УБ составил 285,5 млн грн, в том числе акциями - 4,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 8,9 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Турбоатома" (-5,21%), "Центрэнерго" (-2,11%) и "Укрнафты" (-1,03%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+1,22%) и "Мотор Сичи" (+0,33%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+3,57%) и "Центрэнерго" (+2,54%).

Варшавская фондовая биржа в понедельник была закрыта в связи с продолжением празднования Пасхи.