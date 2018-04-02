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Фондовые индексы Украины 2 апреля изменились разнонаправленно
18:44 02.04.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 1,01% - до 1665,53 пункта, индекс ПФТС вырос на 1,14% - до 358,47 пункта.
Объем торгов на УБ составил 285,5 млн грн, в том числе акциями - 4,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 8,9 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Турбоатома" (-5,21%), "Центрэнерго" (-2,11%) и "Укрнафты" (-1,03%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+1,22%) и "Мотор Сичи" (+0,33%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+3,57%) и "Центрэнерго" (+2,54%).
Варшавская фондовая биржа в понедельник была закрыта в связи с продолжением празднования Пасхи.
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