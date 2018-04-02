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Биржи АТР в основном снизились 2 апреля на фоне введения КНР пошлин на товары из США
12:43 02.04.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2444,16 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,18%, до 3163,18 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,16%, до 1856,66 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,31%, снизившись до 21388,58 пункта. Биржи Гонконга и Австралии в понедельник были закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.
Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.
"Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется", - сказала агентству Рейтер стратег JP Morgan Asset Management Ханна Андерсон (Hannah Anderson).
Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.
Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.
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