Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,7% - до 1682,6 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,76% - до 354,43 пункта.

Объем торгов на УБ составил 221,48 млн грн, в том числе акциями - 4,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 510,5 тыс. грн и весь был сгенерирован сделками с акциями.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+2,52%), Райффайзен Банка Аваль (+2,38%) и "Турбоатома" (+2,38%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-4,25%) и "Центрэнерго" (+0,11%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,36% - до 498,12 пункта при объеме торгов почти 2 млн злотых (15,2 млн грн).

Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги KSG Agro (-12,5%), "Астарты" (-1,03%) и "Агротона" (+3,61%)