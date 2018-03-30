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Биржи США перед пасхальными праздниками закрылись в плюсе
07:36 30.03.2018 |
Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга выросли на фоне восстановления акций компаний технологического сектора и корпоративных новостей, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,07%, до 24103,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,64%, до 7063,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,38%, до 2640,87 пункта.
Акции Facebook подорожали на 4,42%, Amazon - на 1,11%, Alphabet - на 3,18%.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в марте вырос до 101,4 пункта с 99,7 пункта в феврале, показатель оказался несколько ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост индикатора до 101,9 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 марта, снизилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч. При этом прогнозировался рост на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч заявок.
Между тем объем торгов в четверг был небольшой в связи с тем, что значительная часть инвесторов уже ушла на пасхальные каникулы. В пятницу американские биржи будут закрыты.
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