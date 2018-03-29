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Рынок акций Украины 29 марта сместился в красную зону
18:05 29.03.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,81% - до 1654,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,67%, до 357,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 25,6 млн грн, в том числе акциями - 14,3 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 399 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Наиболее при этом подешевели бумаги "Турбоатома" (-4,09%), "Центрэнерго" (-1,64%) и "Мотор Сичи" (-1,59%).
Не изменились в стоимости только акции "Донбассэнерго" ввиду отсутствия сделок.
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,12%) и "Мотор Сичи" (-1,41%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,6% - до 496,93 пункта при объеме торгов 0,85 млн злотых (6,46 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой торговались бумаги KSG Agro (-12,5%), "Астарты" (-1,44%) и агрохолдинга ИМК (-1,14%).
Дорожали акции "Агротона" (+3,99%) и "Кернела" (+0,4%).
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