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Рынок акций Украины завершил торги 28 марта умеренным ростом
17:50 28.03.2018 |
Украинский рынок акций в среду несколько замедлил рост: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,02% - 1684,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,45%, до 359,56 пункта.
Объем торгов на УБ составил 163,5 млн грн, в том числе акциями - 8,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 609,3 млрд грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули акции "Укрнафты" (+1,23%) и "Центрэнерго" (+0,44%).
Больше всех подешевели акции "Донбассэнерго" (-1,59%), Райффайзен Банка Аваль (-1,38%) и "Турбоатома" (-1,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,67%) и "Мотор Сичи" (+0,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,2% - до 498,25 пункта при объеме торгов 3,7 млн злотых (28,1 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Агротона" (+2,78%) и "Милкиленда" (-1,44%).
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