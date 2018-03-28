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Рынок акций Украины завершил торги 27 марта ростом биржевых индексов
19:16 27.03.2018 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,68% - до 1684,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,78%, до 357,95 пункта.
Объем торгов на УБ составил 425,44 млн грн, в том числе акциями 10,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 234,6 млн грн, в том числе акциями 0,37 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+3,57%), Райффайзен Банка Аваль (+2,35%) и "Донбассэнерго" (+0,37%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (-0,09%), "Турбоатома" (-0,05%) и "Центрэнерго" (-0,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+4,62%) и "Центрэнерго" (-0,32%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,86% - до 499,24 пункта при объеме торгов 3,4 млн злотых (26 млн грн).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги "Астарты" (-2,81%), "Овостара" (-1,06%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).
Подорожали только акции "Кернела" (+0,71%).
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