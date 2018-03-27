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Понедельник стал для бирж США лучшим с 2015 года
07:59 27.03.2018 |
Биржи США в понедельник закрылись значительным ростом на фоне оптимизма инвесторов по поводу глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 2,84% и составил 24202,60 пункта, NASDAQ- на 3,26%, до 7220,54 пункта, S&P 500 - 2,72%, до 2658,55 пункта. Таким образом, день стал для индексов лучшим с августа 2015 года.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.
В субботу между сторонами состоялся первый официальный контакт.
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