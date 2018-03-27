Фондовые индексы Украины 26 марта изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,7% - до 1673,08 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,16% - до 354,46 пункта.

Объем торгов на УБ составил 72,3 млн грн, в том числе акциями - 4,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 59,85 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+4,84%), "Центрэнерго" (+3,09%) и "Донбассэнерго" (+2,11%).

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-2,04%) и "Турбоатома" (-0,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,25%) и "Центрэнерго" (+0,81%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 1,22% - до 496,74 пункта при объеме торгов 0,5 млн злотых (3,8 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали акции "Агротона" (-3,23%), "Астарты" (-3,06%) и агрохолдинга ИМК (-2,27%).

Дорожали только акции KSG Agro (+2,79%).

