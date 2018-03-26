Финансовые новости
- |
- 26.03.18
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США потеряли 1,7-2,4% на опасениях торговых пошлин
07:50 26.03.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу продолжили падение на фоне введения торговых пошлин США и ответных мерах других стран, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,77%, до 23533,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,43%, до 6992,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,1%, до 2588,26 пункта.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов.
Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Как пишет агентство MarketWatch, пошлины будут введены на фрукты, говядину и перерабатываемый алюминий из Америки.
Кроме того, Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.
Инвесторы обратили внимание также на статистику по рынку жилья. Продажи новых домов в США в феврале снизились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 618 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 623 тысяч.
"Сегодня было довольно много хороших новостей, однако инвесторы не могут отвернуться от неопределенности, вызванной решение администрации Трампа по поводу Китая. Они также могут быть обеспокоены слабеющим долларом на фоне роста инфляции", - приводит агентство MarketWatch слова Эрин Браун из UBS Asset Management.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля
|Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля" – Порошенко
|Аудит ЕЭС: Энергетической зрады не обнаружено
|Топ-20 влиятельных финансистов Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Жилая недвижимость: активный рост
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 26 марта составил 26.3044 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 26.03.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.03.18
|НБУ 19-23 марта купил на межбанке $20 млн по запросу лучшего курса
|Топ-20 влиятельных финансистов Украины
|Биржи АТР закрылись в основном ростом 26 марта на спаде остроты опасений торговой войны
Это интересно
|Lenovo S5 готов включиться в гонку за звание народного смартфона
|В BMW считают пока невыгодным массовый выпуск электромобилей
|Предвестником электрокара SsangYong стал подключенный к Сети кроссовер
|Epic Games показала возможности движка Unreal
|Компания Renault придумала автомобиль для каршеринга будущего
|Электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года
|Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши