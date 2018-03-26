Биржи США потеряли 1,7-2,4% на опасениях торговых пошлин

Основные фондовые индексы США в пятницу продолжили падение на фоне введения торговых пошлин США и ответных мерах других стран, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,77%, до 23533,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,43%, до 6992,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,1%, до 2588,26 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов.

Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Как пишет агентство MarketWatch, пошлины будут введены на фрукты, говядину и перерабатываемый алюминий из Америки.

Кроме того, Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Инвесторы обратили внимание также на статистику по рынку жилья. Продажи новых домов в США в феврале снизились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 618 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 623 тысяч.

"Сегодня было довольно много хороших новостей, однако инвесторы не могут отвернуться от неопределенности, вызванной решение администрации Трампа по поводу Китая. Они также могут быть обеспокоены слабеющим долларом на фоне роста инфляции", - приводит агентство MarketWatch слова Эрин Браун из UBS Asset Management.