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Биржи АТР падают на 3% на новостях об обострении торгового конфликта между США и КНР
07:32 23.03.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в среднем на 3% на новостях о том, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 0.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 3,27% - до 3156,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,62%, до 1782,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,81% - до 30199,01 пункта. Китайские площадки тянут за собой вниз остальные индексы региона. Корейский KOSPI падал на 2,44%, до 2439,29 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 2%, до 5818,4 пункта, японский Nikkei 225 рухнул на 4,19%, до 20687,3 пункта.
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США.
В пятницу министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.
"Эти события свидетельствуют о значительном нарастании напряженности в торговых отношениях США и Китая", - сказал агентству Блумберг старший стратег Russell Investments Пол Эйтельман (Paul Eitelman). "В центре внимания - то, как Китай реагирует на действия США и любую другую потенциальную эскалацию конфликта", - отметил аналитик.
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