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Биржи США потеряли 2,4-2,9% после подписания меморандума по Китаю
07:26 23.03.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг упали на 2,4-2,9% на опасениях глобальной торговой войны после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума "О борьбе с экономической агрессией Китая", свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,93%, составив 23957,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 2,43%, до 7166,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 2,52%, до 2643,69 пункта.
Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Президент сказал, что относится к Китаю как к друзьям и уважает председателя КНР Си Цзиньпина, однако у США самый большой торговый дефицит из всех стран мира.
Инвесторы также реагируют на итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Помимо повышения процентной ставки на 0,25 процентных пункта ФРС подтвердила дальнейшие темпы повышения ставки в текущем году - планируется еще два повышения. Однако почти половина членов комитета по открытым рынкам высказались за еще три повышения ставки в 2018 году. В 2019-2020 годах члены совета регулятора также ожидают более резких темпов повышения ставки.
"В заявлении ФРС были моменты, которые можно интерпретировать как "голубиные", а есть скорее "ястребиные", поэтому рынок пытается понять. К какому лагерю относится новый глава регулятора", - пояснил агентству MarketWatch Рэнди Хеа из Huntington Private Bank.
Кроме того, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросло на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч, при этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок.
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