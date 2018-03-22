Фондовые индексы Украины 22 марта изменились разнонаправленно

Объем торгов на УБ составил 58,04 млн грн, в том числе акциями – 2,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 61,15 млн грн, в том числе акциями – 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели только акции "Укрнафты" (-1,65%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,66%), "Турбоатома" (+0,63%) и "Центрэнерго" (+0,28%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,7%) и "Центрэнерго" (-0,8%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,25% - до 511,38 пункта при объеме торгов 5,47 млн злотых (43,76 млн грн).
Среди индексных акций дешевели бумаги "Кернела" (-3,1%) и "Астарты" (-0,19%).
С ростом стоимости торговались акции KSG Agro (+4,68%) и "Агротона" (+0,9%).