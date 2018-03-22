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Биржи АТР в основном снижаются 22 марта после заседания ФРС США
07:50 22.03.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются после публикации итогов заседания Федрезерва США и комментариев регулятора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 3255,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1855,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31209,09 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,49%, до 2497,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,19%, до 5938,7 пункта, Nikkei 225 - рос на 0,63%, до 21514,67 пункта.
В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Вместе с этим регулятор повысил прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%.
При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%, то есть еще два, кроме мартовского повышения. В результате этого решения американские индексы закрылись в "красной зоне" - снижением на 0,2-0,3%, биржи АТР также оказались под некоторым давлением.
Вслед за решением ФРС Народный банк Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. В последний раз китайский центробанк повышал краткосрочные процентные ставки в декабре 2017 года.
Японский индекс Nikkei 225 поднимается после того, как в среду не торговался в связи с государственным праздником в стране. В пятницу, 23 марта, инвесторы ожидают статистику по инфляции Японии в феврале. В январе инфляция составила в годовом выражении 1,4%.
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