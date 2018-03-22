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Биржи США снизились на фоне решения ФРС о повышении ставки
07:42 22.03.2018 |
Американские фондовые индексы в среду снизились на фоне решения Федеральной резервной системы США о повышении ставки, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,18% - до 24682,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,26% - до 7345,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,18% - до 2711,93 пункта.
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы - до 2,5% и 2,4% соответственно.
При этом регулятор по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25% - то есть еще два, кроме мартовского повышения. Трейдеры надеялись, что на фоне уверенных темпов развития рынка труда и экономики США в целом ФРС могла пересмотреть количество повышений ставки до четырех.
Как заявил на своей первой пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл, новая торговая политика США несет риски для экономического развития страны.
Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале подскочило на 3% по сравнению с показателем января - до 5,54 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста показателя - на 0,5%, до 5,41 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в феврале вырос на 1,1%.
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