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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынок акций Украины 21 марта вернулся в "зеленую зону"

19:16 21.03.2018 |

Фондовый рынок

 

Рынок акций Украины завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,71% - до 1663,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,81%, до 355 пункта.

Объем торгов на УБ составил 26,1 млн грн, в том числе акциями - 6,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 935 млн грн, в том числе акциями 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+9,09%), "Укрнафты" (+2,92%) и "Донбассэнерго" (+0,05%).

Снижением стоимости завершили торги акции "Центрэнерго" (-1,9%), Райффайзен Банка Аваль (-0,51%) и "Турбоатома" (-0,42%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+7,28%) и "Центрэнерго" (-1,68%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,22% - до 517,84 пункта при объеме торгов почти 2,4 млн злотых (19,2 млн грн).

В "индексной корзине" подорожали бумаги "Астарты" (+1,18%), агрохолдинга ИМК (+0,76%) и "Милкиленда" (+0,72%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,72%), "Кернела" (-0,58%) и "Агротона" (-0,18%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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