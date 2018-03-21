Финансовые новости
- |
- 21.03.18
- |
- 07:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР растут 21 марта в ожидании комментариев ФРС США
07:25 21.03.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут в ожидании подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментариев регулятора о планируемых темпах повышения ставки в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3306,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1884,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,21% - до 31931,05 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2486,67 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 5953,2 пункта. Японский Nikkei 225 в среду не торгуется в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия.
Участники рынка ожидают первой в этом году встречи ФРС США. Аналитики почти уверены, что по итогам заседания, которое проходит 20-21 марта, регулятор повысит процентную ставку до 1,5-1,75% годовых - такого результата ожидает 94,4% экспертов, опрошенных CME Group.
Инвесторов на мировых фондовых рынках в первую очередь интересуют комментарии Федрезерва относительно планируемых темпов увеличения ставки в 2018 году. "Явные намеки на четыре повышения ставки в этом году могут привести к распродаже на рынках акций и облигаций", - считает аналитик FIIG Securities в Сиднее Джонатан Шеридан (Jonathan Sheridan), мнение которого приводит агентство Рейтер. По мнению эксперта, основная опасность заключается в том, что ФРС "перестарается с повышением ставок в условиях неустойчивой экономики".
Вместе с тем, рост на азиатских фондовых площадках в среду поддержан позитивной статисткой. По данным исследования агентства Рейтер, индекс доверия в деловых кругах стран Азии в первом квартале текущего года вырос до самого высокого уровня за семь лет - до 79 пунктов, увеличившись на 1 пункт по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР растут 21 марта в ожидании комментариев ФРС США
|Индексы США выросли 20 марта на ожидании новостей от ФРС
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Фондовые индексы Украины во вторник развернулись вниз
|ICU считает маловероятным рефинансирование нерезидентами ОВГЗ с погашением в 2018г
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 20 марта составил 26.3011 грн.
Это интересно
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей