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Фондовые индексы Украины во вторник развернулись вниз
19:26 20.03.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги во вторник снижением биржевых индексов: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,24% - до 1635,41 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 352,13 пункта.
Объем торгов на УБ составил 284,02 млн грн, в том числе акциями - 8,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 416 млн грн, в том числе акциями - 0,5 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Центрэнерго" (-1,27%), Райффайзен Банка Аваль (-0,89%) и "Укрнафты" (-0,19%).
Выросли в цене акции "Турбоатома" (+1,22%), "Мотор Сичи" (+0,81%) и "Донбассэнерго" (+0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,38%) и "Центрэнерго" (-0,89%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,04% - до 516,72 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых (10,4 млн грн).
Среди индексных акций снизились в цене бумаги "Астарты" (-0,39%) и "Кернела" (-0,38%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Милкиленда" (+3,76%), "Агротона" (+2,95%) и KSG Agro (+2,35%).
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